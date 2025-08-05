В Белоруссии запретили книги Донны Тартт, Чака Паланика и Рю Мураками

Министерство информации в Белоруссии пополнило список книг, запрещенных к распространению на территории страны. В него вошли дебютный роман Донны Тартт «Тайная история», роман Чака Паланика «Невидимки», а также «Экстаз» и «Топаз» Рю Мураками. Всего в список внесена 141 книга, он опубликован на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Alessandra Tarantino / AP Фото: Christophe Ena / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Alessandra Tarantino / AP Фото: Christophe Ena / AP

31 книгу, в том числе произведения писателей Тартт, Паланика, Мураками, внесли в список 4 августа на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции. В документе подчеркнули, что указанная литература содержит материалы, «способные нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

В список также вошли книги «120 дней Содома» маркиза де Сада, «Назови меня своим именем» Андре Асимана, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Жизнь на продажу» Мисимы Юкио.