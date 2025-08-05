Предложение датского зоопарка сдавать питомцев на корм хищникам вызвало возмущение

Зоопарк в Ольборге на севере Дании предложил жителям страны «гуманный» способ избавиться от домашних питомцев. Морских свинок, кроликов, кур и лошадей некрупных пород, которые по каким-то причинам стали не нужны, можно пожертвовать зоопарку, и они пойдут на корм хищникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henning Bagger / Scanpix / Reuters Фото: Henning Bagger / Scanpix / Reuters

«Куры, кролики и морские свинки составляют важную часть рациона наших хищников, особенно европейской рыси, которой нужна цельная добыча, напоминающая ту, на которую она охотится в дикой природе,— говорится в сообщении.— В зоопарках мы должны имитировать естественную пищевую цепочку животных — как ради благополучия животных, так и из соображений профессиональной этики».

Зоопарк Ольборга заверяет потенциальных жертвователей, что их питомцев «бережно усыпят квалифицированные сотрудники», а потом животные пойдут в пищу. «Таким образом, ничто не пропадет зря, и мы обеспечим естественное поведение, питание и благополучие наших хищников»,— подытожили в зоопарке.

Призыв вызвал возмущение общественности не только в Дании. Зоопарк вынужден был ограничить комментарии под объявлением, опубликованным в интернете. «Мы понимаем, что публикация вызывает эмоции и интерес, но злобная и оскорбительная риторика не нужна, и мы призываем вас сохранять такт»,— призвали в зоопарке.

Алена Миклашевская