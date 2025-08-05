Житель Ставрополья погасил долг в 361 тысячу рублей для получения загранпаспорта

Житель Ставропольского края погасил долги в размере 361 тыс. руб. перед налоговой службой и банками после того, как ему отказали в выдаче загранпаспорта из-за ограничения права выезда за границу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, найти неплательщика по адресу регистрации не удавалось, постоянного места трудоустройства у него не было. Сотрудники службы многократно направляли постановления заказными письмами. Гражданин получал корреспонденцию, однако никаких действий для погашения задолженности не предпринимал.

Ситуация изменилась, когда при подаче документов на загранпаспорт выяснилось, что ему запрещен выезд за границу. После отказа в приеме документов он в течение нескольких дней полностью погасил долг.

В итоге ограничение сняли, и мужчина получил загранпаспорт.

Валентина Любашенко