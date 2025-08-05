Проект реконструкции участка «Чуйского тракта» передан Главгосэкспертизе

Завершается проектирование реконструкции участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» с 454-го по 475-й км в Майминском районе Республики Алтай. Проектная документация направлена на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза», сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Новый маршрут расширят с двух до четырех полос. Он будет уходить влево от существующей дороги в районе «Жемчужины Алтая» в обход населенных пунктов Соузга, Черемшанка, а также частично Манжерока. Дорога пройдет за поселком Рыбалка и будет заканчиваться после поворота на село Озерное. «Для обеспечения безопасного выезда на трассу возле Озерного построят двухуровневую развязку»,— говорится в сообщении.

В апреле прошлого года Упрдор «Алтай» проинформировал о том, что реализация проекта рассчитана на период по 2027 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2025 году. Отмечается, что этот участок дороги является наиболее загруженным в республике. В 2023 году ежесуточно его проезжали более 13 тыс. автомобилей, в туристический сезон — свыше 27 тыс.

В июле прошлого года Упрдор «Алтай» объявил два тендера на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта. Оба договора в сумме на 297,7 млн руб. были заключены с ООО «Гео-проект».

Александра Стрелкова