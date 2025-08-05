СКР возбудил уголовное дело после ДТП с луганским автобусом под Тулой

После ДТП с автобусом в Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации Минздрава, в списке пострадавших — 39 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Тульской области Фото: УМВД России по Тульской области

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, сообщили в СКР. В Госавтоинспекции считают, что автобус врезался в опору пункта взимания платы, когда на трассу опустился туман.

Авария произошла в 6:45 мск на 228-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Автобус Yutong вез из Стаханова (ЛНР) в Москву 48 человек.