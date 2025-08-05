Туман назвали причиной ДТП под Тулой с автобусом из Луганска

Автобус Yutong, следовавший по маршруту №6577 между Стахановым (пригород Луганска) и Москвой, попал в ДТП из-за плохой видимости в условиях сильного тумана. Такую причину аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области привели в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирский автобус врезался в опору пункта приема платы за проезд

Фото: УМВД России по Тульской области Пассажирский автобус врезался в опору пункта приема платы за проезд

Фото: УМВД России по Тульской области

«Предварительно, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей»,— сообщили в Telegram-канале УМВД России по Тульской области. Согласно данным полиции, всего в автобусе находились 48 человек, погибших нет.

Автобус врезался в опору пункта взимания платы за проезд в 6:45 мск на 228-м км трассы в Киреевском районе. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавшие доставлены в больницы. Для остальных организован пункт временного размещения с горячим питанием.