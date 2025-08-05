Число пострадавших в ДТП с автобусом из Луганска выросло до 39 человек

Число пострадавших в аварии луганского автобуса в Тульской области выросло до 39 человек. Среди них пятеро несовершеннолетних, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В ДТП попал Автобус Yutong, следовавший из Стаханова (ЛНР) в Москву.

«Госпитализированы 35 пострадавших, включая троих детей»,— добавил господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»). Пять человек находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, — в состоянии средней тяжести.

Помощник министра сообщил, что работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, планируются телемедицинские консультации с врачами федеральных медцентров.

В 6:45 мск на 228-м км федеральной трассы М-4 «Дон» автобус врезался в пункт взимания платы. В Госавтоинспекции назвали причиной аварии плохую видимость. Всего в салоне находились 48 пассажиров.