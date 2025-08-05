В Ярославскую область вернулись паломники, попавшие в ДТП с поездом

Утром 5 августа в Ярославскую область приехали паломники, автобус которых 4 августа столкнулся с поездом в Ленинградской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации Тутаевского округа.

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Напомним, что 4 августа группа паломников из Рыбинской епархии Ярославской митрополии направлялась в Александро-Свирский монастырь Тихвинской епархии. По данным правоохранителей, водитель автобуса, который вез паломников, выехал на жд-переезд перегона Олонец — Лодейное Поле перед приближающимся поездом. Столкновения избежать не удалось, в аварии погибла жительница Тутаева Ольга Лапшина.

В больницы Ленинградской области были доставлены 14 пострадавших. Остальных паломников принял Александро-Свирский монастырь. По словам главы Тутаевского округа Ольги Низовой, за паломниками был отправлен резервный автобус перевозчика.

Воскресенский собор Тутаева объявил о сборе средств для пострадавших в ДТП и для семьи погибшей паломницы.

Алла Чижова