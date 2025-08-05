В Ростове-на-Дону начались плановые отключения горячего водоснабжения

Жители Западного микрорайона Ростова-на-Дону останутся без горячего водоснабжения с 4 августа по 30 сентября из-за замены участков тепловых сетей в коллекторах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, отключения затронут территорию в границах пр. Коммунистический и Стачки, а также ул. 2-я Краснодарская, Зорге и Каширская.

Работы будут проводиться согласно заранее составленному графику. Общая продолжительность отключений составит два месяца.

Валентина Любашенко