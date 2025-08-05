Участок трассы «Лена» в Приамурье обвалился из-за дождей

В Амурской области на федеральной автомобильной дороге А360 «Лена» возник крупный провал дорожного полотна, из-за которого полностью перекрыт участок с 39-го по 160-й км. Движение по этому участку остановлено с 16:15 по местному времени (10:15 мск). Альтернативных маршрутов для объезда на данный момент нет, сообщили ТАСС в ФКУ Упрдор «Лена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Амурской области Фото: Министерство транспорта Амурской области

Причиной провала, предварительно, стало размывание основания дороги после сильных осадков. Большой провал образовался примерно в 40 км от поселка Соловьевск в Тындинском районе. В момент обрушения автомобилей на месте не было, пострадавших нет.

Спецтехника и оперативная группа ГУ МЧС Амурской области уже выехали на место для оценки ситуации и начала восстановительных работ. Амурский Минтранс устанавливает вокруг обрушения ограждения и предупреждающие знаки.

Федеральная трасса «Лена» связывает Амурскую область с Якутией. Она проходит по маршруту Невер — Якутск и соединяется с трассой «Колыма» в Нижнем Бестяхе.