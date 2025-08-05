В Татарстане подросток погиб после столкновения со столбом на электросамокате

В Бугульме 16-летний подросток скончался от травм, полученных при столкновении с металлическим столбом во время катания на электросамокате. Инцидент произошел 4 августа. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

По предварительным данным, подросток врезался в металлический столб декорации во время поездки на электросамокате. Мальчика госпитализировали с травмами, однако утром 5 августа он скончался в больнице.

Ход процессуальной проверки по данному факту контролирует Бугульминская городская прокуратура. В ведомстве призвали родителей контролировать места катания детей на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), объяснять им правила дорожного движения и обеспечивать защитной экипировкой.

Это первый смертельный случай с участием электросамоката в Татарстане в 2025 году. Ранее врио начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану, полковник полиции Дамир Бикмухаметов сообщил «Ъ Волга-Урал», что за семь месяцев 2025 года зафиксировано 23 ДТП с участием СИМ, что на одно происшествие меньше показателя прошлого года. В 2024 году в таких авариях погиб один человек.

Анар Зейналов