В Краснодаре будут тестировать троллейбус модели «Адмирал»

В Краснодар для опытной эксплуатации прибыл очередной троллейбус новой модификации «Адмирал», произведенный российской компанией «ПК Транспортные системы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Машина оснащена системой автономного хода, позволяющей преодолевать до 35 км без подключения к контактной сети. Как сообщил глава города Евгений Наумов, транспорт будет протестирован в условиях жаркого августовского периода на предмет эксплуатационного удобства для водителей и пассажиров.

С осмотром поступившего образца ознакомились представители городской администрации и компании-производителя: замглавы города Владимир Архипов, руководитель департамента транспорта Андрей Белугин, начальник троллейбусного депо №1 Алексей Белущенко, а также коммерческий директор «ПК Транспортные системы» Александр Мирошник и его заместитель Денис Фролов. Тестирование нового подвижного состава рассматривается как этап подготовки к возможному расширению парка современных троллейбусов в столице Кубани.

Вячеслав Рыжков