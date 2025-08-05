«Галатасарай» и ПСЖ ведут переговоры о трансфере вратаря Матвея Сафонова

Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» начал переговоры с французским ПСЖ о переходе российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом сообщил журналист Сулейман Родоп в своем YouTube-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Подробности трансфера не раскрываются. Ранее СМИ сообщали, что руководство парижского клуба предложило «Галатасараю» подписать Сафонова. Отмечается, что представители турецкой команды готовы рассмотреть этот вариант, если им не удастся согласовать трансфер бразильского голкипера Эдерсона из английского «Манчестер Сити».

Матвею Сафонову 26 лет. Летом 2024 года он перешел из «Краснодара» в ПСЖ, сумма сделки составила €20 млн. Контракт Сафонова с французской командой рассчитан на пять лет. В составе парижской команды голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь раз он отыграл на «на ноль». Вместе с ПСЖ Сафонов стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Таисия Орлова