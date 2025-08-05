В Ярославле появилась улица, названная в честь писателя-фантаста

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, согласно которому элементам улично-дорожной сети присвоены названия «улица писателя Беляева» и «улица Заливная». Опубликован соответствующий документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Улицы с такими названиями появились в Заволжском районе города, в 9-м микрорайоне жилого района Тверицы. По протяженности улица Беляева будет значительно больше улицы Заливной.

Назвать улицу в честь писателя Александра Беляева предложили Демидовский университет и департамент градостроительства. Александр Беляев является выпускником ярославского Демидовского лицея. Он автор свыше 70 научно-фантастических произведений, в том числе таких известных как «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля».

Алла Чижова