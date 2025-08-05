Александр Овечкин подписал трехлетний контракт с «Яндексом»

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах, форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал амбассадором «Яндекса» в рамках трехлетнего соглашения. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В прошлом сезоне, выходя на лёд в Канаде и США, я понимал, сколько людей болеет за меня в России, я даже через океан чувствовал их поддержку, в том числе от ''Яндекса'' и его пользователей, вместе с которым мы в погоне за рекордом, скорее, старались не забывать о том, что спорт должен вдохновлять, заряжать энергией и объединять. Когда сезон закончился, мы обсудили, что ещё можем сделать вместе, и в итоге придумали много интересного, о чём расскажем в ближайшие годы», — заявил Овечкин.

Отмечается, что хоккеист будет представлять новые продукты и сервисы компании, среди которых «Яндекс Еда», «Яндекс Go», «Яндекс Маркет» и т.д. Первая рекламная кампания с участием Овечкина стартует в августе.

Также сообщается, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» получил эксклюзивные права на показ в России и Белоруссии документального сериала об Овечкине, съемки которого проходят в Северной Америке. Кроме того, «Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») приобрела права на создание своего фильма или сериала, основанного на биографии форварда.

6 апреля 2025 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894). На следующий день после установления рекорда количество пользовательских запросов о хоккеисте достигло 1,5 млн. В честь достижения Овечкина «Кинопоиск» вручил всем детям, родившимся 6 апреля, специальные подарочные наборы, а «Яндекс Еда» подготовила для пользователей подборку ресторанов, где подают любимые блюда нападающего.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году в составе клуба форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Таисия Орлова