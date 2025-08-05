В Ярославле двум врачам вынесли приговор за смерть ребенка

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор в отношении двух врачей, которые признаны виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в сентябре 2023 года подсудимые, работая врачами в областной детской клинической больнице, поставили 7-летнему пациенту ошибочный диагноз. Они проигнорировали данные анамнеза, которые говорили о наличии у ребенка воспалительного процесса и острой хирургической патологии, и назначили лечение, которое не дало положительного результата. В итоге у маленького пациента начались осложнения, он умер в больнице.

Врачей приговорили к двум годам ограничения свободы и запретили заниматься врачебной деятельностью по профилю «педиатрия» на этот же срок. Кроме того, в пользу матери погибшего с больницы взысканы 2 млн руб. моральной компенсации и 395 тыс. руб. в качестве расходов на погребение.

«На приговор суда поданы апелляционные жалобы защитником осужденной, потерпевшей, ГБЗУ ЯО "Областная детская клиническая больница", а также апелляционное представление прокурора. Ярославский областной суд рассмотрит уголовное дело в апелляционном порядке 20 августа»,— сообщили в пресс-службе облсуда.

Алла Чижова