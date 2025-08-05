На Ставрополье 19-летний водитель Mercedes въехал в стоящий грузовик

В Предгорном округе накануне утром, 4 августа, Mercedes столкнулся со стоящим грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

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Происшествие случилось на федеральной автодороге «Кавказ» (обход города Пятигорска). Предварительно, 19-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Нальчика, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Mercedes с полуприцепом.

В результате аварии водителя и его 32-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу Пятигорска.

Правоохранители установили, что молодой человек имеет стаж вождения менее года, но за это время привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 48 раз.

Константин Соловьев