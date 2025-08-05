Интерес москвичей к сочинской недвижимости снизился на 18% за два года

За два года интерес жителей Москвы к покупке жилья в Сочи снизился почти на 20%. Об этом сообщает Агентство инвестиций в недвижимость Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, с июля 2023 года по июнь 2025 года количество обращений по объектам в Сочи сократилось на 18%. Пик спроса пришелся на август 2023 года, после чего началось устойчивое снижение, сохранившееся даже в традиционно активные месяцы 2024 года.

Как пояснил генеральный директор агентства Валерий Летенков, снижение спроса связано с юридическими рисками, нестабильностью инфраструктуры и увеличением доли индивидуального жилищного строительства. Кроме того, растет интерес к альтернативным регионам с более предсказуемыми условиями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года на рынке новостроек Сочи 70% сделок пришлось на лоты для инвестиций — студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры на курорте за первые шесть месяцев текущего года приобрели 14% покупателей.

Анна Гречко