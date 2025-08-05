Сервис кикшеринга «МТС Юрент» тестирует внутренний рейтинг пользователей, который влияет на максимальную скорость самокатов. В Казани менее 1% пользователей в контрольной группе имеют рейтинг ниже 100 баллов из-за нарушений правил. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани менее 1% пользователей кикшеринга МТС Юрент имеют низкий рейтинг

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Казани менее 1% пользователей кикшеринга МТС Юрент имеют низкий рейтинг

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Система запущена в мае 2025 года и пока тестируется на части пользователей, но в будущем появится у всех. Рейтинг формируется на основе числа поездок, наличия штрафов и ДТП, качества парковки и стиля вождения. Пользователи с высоким рейтингом могут ездить со скоростью 25 км/ч на разрешенных участках, а нарушители получают ограничение до 18-20 км/ч. Однако в Казани, как и в ряде других городов, действует ограничение скорости не более 20 км/ч независимо от рейтинга пользователя.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что 99,9% поездок на самокатах «МТС Юрент» проходят без инцидентов, что подтверждают данные о снижении аварийности с участием средств индивидуальной мобильности на 20% в первом полугодии 2025 года.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о подростках из Казани, сбивающих на самокатах сверстников.

Анар Зейналов