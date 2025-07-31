Бастрыкину доложат о сбивающих сверстников на самокатах подростках из Казани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о хулиганских действиях подростков из Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Бастрыкину доложат о сбивающих сверстников на самокатах подростках из Казани
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В соцсетях появилась информация о подростках в Казани, которые избивают своих сверстников и наезжают на них на электросамокатах. В СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.