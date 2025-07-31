Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о хулиганских действиях подростков из Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о сбивающих сверстников на самокатах подростках из Казани

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о сбивающих сверстников на самокатах подростках из Казани

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соцсетях появилась информация о подростках в Казани, которые избивают своих сверстников и наезжают на них на электросамокатах. В СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва