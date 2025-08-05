Зарплаты в торговле Ростовской области выросли на 15%

Ростовская область столкнулась с острым дефицитом кадров в розничной торговле. В первом полугодии 2025 года компании разместили более 13 тыс. вакансий, что на 37 предложений меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации аналитиков платформы, наиболее критическая ситуация сложилась с поиском продавцов-консультантов и кассиров — на одну позицию приходится лишь 1,4 активных резюме. Серьезные трудности испытывают работодатели при найме мерчандайзеров (2,2 резюме на вакансию, что в два раза ниже нормы), товароведов (2,3) и администраторов торговых залов (2,9).

Конкуренция среди директоров магазинов и сетей находится на нижней границе нормы — четыре резюме на одно предложение. В то же время высокий уровень соперничества наблюдается среди супервайзеров (10,9 резюме) и промоутеров (13,4).

Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле региона в первом полугодии 2025 года составила 49,3 тыс. руб., увеличившись за год на одну тысячу руб. или на 15%. Несмотря на кадровый голод в отрасли, доходы специалистов остаются ниже общероссийского уровня на 20,1 тыс. руб. или на 35%.

Валентина Любашенко