Радулов оценил отсутствие Никитина на параде «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов был бы рад увидеть бывшего наставника Игоря Никитина на чемпионском параде в Ярославле. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов на чемпионском параде

Фото: КХЛ Александр Радулов на чемпионском параде

Фото: КХЛ

Напомним, что 3 августа в Ярославле прошло чествование хоккейного клуба. На него не были приглашены бывший главный тренер Игорь Никитин и другие тренеры, перешедшие после окончания сезона в ЦСКА.

«Я так понимаю, что у них (ЦСКА) уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже (начинаем). Всегда было бы приятно его (Никитина) увидеть»,— сказал Радулов.

Форвард «Локомотива» Максим Шалунов добавил, что и команда, и город благодарны Никитину за то, что он помог клубу стать чемпионом.

Как прошел парад «Локомотива» в Ярославле — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова