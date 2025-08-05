Спортсменки из Рыбинска завоевали медали на Кубке Европы по стрельбе из лука

Спортсменки из Рыбинска Ярославской области София Румянцева и Александра Гладкова завоевали медали на Кубке Европы по стрельбе из лука, который проходил в Словении с 28 июля по 2 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

София Румянцева взяла золотую медаль в дисциплине «классический лук», Александра Гладкова — серебряную в дисциплине «блочный лук». Всего в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 37 стран, представительницы Ярославской области выступали в категории до 18 лет.