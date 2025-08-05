Индекс промышленного производства на Среднем Урале вырос на 2,5% за полгода

В Свердловской области индекс промышленного производства по итогам первых шести месяцев 2025 года вырос на 2,5%, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров и Денис Паслер

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Денис Мантуров и Денис Паслер

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Развитие промышленности на Урале господин Паслер обсудил с первым вице-премьером России, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. «В 2025 году мы видим прирост по различным показателям в промышленном комплексе Свердловской области. Объем отгруженной продукции за пять месяцев увеличился на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост индексов производства фиксируется на предприятиях оборонно-промышленного комплекса»,— рассказал Денис Паслер.

На встрече также были подняты вопросы обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами и их поддержки.

Напомним, совокупный объем выручки лидеров региональной экономики в 2023 году достиг 1,33 трлн руб., что на 15,34% больше показателя 2022 года. При этом прибыль большинства металлургических компаний, работающих на Урале, по итогам 2024 года снизилась.

Ирина Пичурина