Бизнес зовет на выручку

На основе подготовленного редакцией «Коммерсантъ-Урал» рейтинга 100 крупнейших компаний Свердловской области за 2023–2024 годы можно проследить, как чувствовала себя та или иная отрасль в последние три-четыре года. В лидерах, естественно, были и остаются промышленные предприятия, а также энергетические, транспортные и торговые организации. Из-за чего менялись доходы уральских компаний и как на бизнес повлияет замедление экономической активности в 2025 году — в материале Guide «Лидеры бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитие уральских предприятий в 2022-2024 годах поддержал внутренний спрос

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Развитие уральских предприятий в 2022-2024 годах поддержал внутренний спрос

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большие и бойкие

Более половины представленных в рейтинге компаний относятся к промышленности, что подчеркивает исторически сложившийся индустриальный характер Свердловской области. ТОП-10 рейтинга формируют компании из металлургии, торговли, логистики и энергетики.

Лидером рейтинга по итогам 2023 года стала «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Этот игрок формирует 9,78% совокупной выручки участников исследования. Компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 29,24 млрд руб., что в два раза превышает показатели 2022 года (14,68 млрд руб.). При этом выручка за год снизилась на 4% и составила 287,48 млрд руб. Доходы от реализации готовой медной продукции составили 213,3 млрд руб., что на 7,7% меньше по сравнению с 2022 годом. «Снижение выручки от реализации медной продукции произошло за счет уменьшения объемов ее продаж на 79,9 млн т»,— сказано в отчете компании. При этом выручка от реализации цинковой продукции увеличилась за счет физического роста объема продаж почти на 15,8 млн т. Отчетность компании за 2024 год на момент подготовки рейтинга не опубликована.

Второе, третье и четвертое места лидеров рейтинга занимают компании оптовой торговли: «Сталепромышленная компания» (5,52% совокупной выручки, годовой прирост выручки 25,38%), «Синарастройкомплект» (5,1%, снижение выручки на 7,46%) и «Уралвтормет» (4,32%, увеличение выручки на 16,21%).

Также в ТОП-10 крупнейших компаний вошли «Федеральная грузовая компания» и авиакомпания «Уральские авиалинии», «Россети Урал», Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), «Екатеринбург Яблоко» (торговая сеть «Золотое яблоко») и Северский трубный завод (входит в ТМК).

Несмотря на необходимость преодолевать внешние вызовы рынка и адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса, уральские компании улучшили свои экономические показатели. Совокупный объем выручки лидеров региональной экономики в 2023 году достиг 1,33 трлн руб., что на 15,34% больше показателя 2022 года.

Самой динамичной среди отраслей оказалась оптовая торговля, представленная в рейтинге 14 компаниями,— за год по отрасли выручка увеличилась на 30,6%. Уверенно себя чувствуют цветная металлургия (13 компаний) и логистика (7 компаний) — в обеих отраслях выручка возросла на 21,25%.

Среди участников рейтинга четыре компании увеличили свою выручку больше, чем в три раза, еще семь показали рост выше двукратного. Выручка 74 предприятий изменилась в диапазоне от 0 до 100%, 15 участников исследования за год потеряли от 0,4 до 37,9% доходов.

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Самую сильную динамику по выручке в 2023 году продемонстрировала «ЛСР. Недвижимость — Урал» — с 366,2 млн руб. до 6,2 млрд руб. (в 17 раз). Тогда на рынке новостроек были зафиксированы рекордные значения: спрос вырос на 60%, а объем предложений — на 70%. Покупатели старались успеть приобрести жилье до повышения ключевой ставки. «Льготная ипотека стала одним из основных драйверов развития — практически 85% клиентов “Группы ЛСР” заключили договор на покупку квартиры с использованием этого инструмента. Вместе со спросом росло и предложение, причиной этому послужила растущая конкуренция: с 2022 года на рынок Екатеринбурга пришли девелоперы из других регионов. Чтобы остаться в поле выбора покупателя, застройщикам пришлось переработать свои проекты, потому что при многообразии выбора лидерство остается за тем, кто может создавать действительно качественные проекты»,— пояснили в пресс-службе «Группы ЛСР».

На второй позиции по динамике выручки — торговый дом ТМК. По данным отчета ЦБ РФ, загрузка мощностей уральских трубных заводов в 2023 году оставалась высокой благодаря заказам для строительства магистральных сетей и коммунальной инфраструктуры. Все это позволило нарастить за год выручку компании на 373,4% — до 61,9 млрд руб.

Замыкает тройку лидеров по росту выручки компания «Сольфер», занимающаяся трейдингом и переработкой металлов, а также производством ювелирных изделий. В 2023 году предприятие запустило производство золотых цепей, расширив свою продуктовую линейку, а также реализовало первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Сбера. В результате темп прироста объемов реализации компании достиг 286,5% (40,2 млрд руб.).

В 2022 году у каждой пятой компании в рейтинге уменьшилась выручка. Причем больше всего в металлургии (10 из 21 компании) и оптовой торговле (6 из 21 компаний). Сложнее всего расти в изменившейся экономической ситуации было металлургии: в 2023 году сразу пять компаний черной металлургии продемонстрировали снижение выручки, а в 2024 году аналогичное количество — в цветной металлургии. По итогам 2023 года убыток зафиксировали шесть участников рейтинга.

По словам директора аудиторской компании «Финансовые технологии-Аудит» Анны Тетерлевой, снижение финансовых показателей у металлургических компаний может быть связано со значительным ростом стоимости привлеченного капитала. «При этом металлургические компании региона достаточно крупные и стабильные бизнесы, поэтому при снижении процентных ставок по привлеченным средствам достаточно высокая вероятность возврата к прибыльной деятельности в 2025 году и далее»,— добавила она.

Стимулы изменений

Степень устойчивости различных секторов уральской экономики к внешним шокам была различной. По словам директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олега Гущина, промышленность чувствовала себя наиболее устойчиво. «В отрасли спад был сравнительно умеренным и концу 2022 года в ряде случаев был компенсирован»,— отметил эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что во многом промышленность смогла пережить санкционное давление благодаря добывающим отраслям, тогда как обрабатывающий сектор испытывал серьезные трудности. Однако уже в 2023 году ситуация изменилась: добыча перестала быть локомотивом роста, и на первый план вышли обрабатывающие производства.

Это подтверждают данные Свердловскстата. Так, за 2022 год индекс промпроизводства в целом снизился на 0,7%, а в обрабатывающих производствах — на 0,1%. В 2023 и 2024 годах темп роста обрабатывающих производств составил уже +12% и +5,9% соответственно, а по всей промышленности — +9,3% и +4,7% соответственно. По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, предприятия, несмотря на экономические ограничения, продолжали запускать и модернизировать производства. В 2023 году на территории региона было запущено 32 новых производства, а в экономику привлечен 41 млрд руб. частных инвестиций.

«Спрос на промышленную продукцию поддержал госзаказ и потребность в срочном импортозамещении в тех отраслях, где из-за санкций были нарушены логистические цепочки,— пояснил Олег Гущин.— Внутренний спрос в 2022–2024 годах и в настоящее время остается основным трендом промышленного развития. Речь идет не о нарастании замкнутости, а скорее о большей самодостаточности промышленности и экономики в целом, их возросшей независимости от внешнеэкономических факторов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае сохранения ЦБ РФ жесткой кредитно-денежной политики замедление темпов экономического развития сохранится и в 2025 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В случае сохранения ЦБ РФ жесткой кредитно-денежной политики замедление темпов экономического развития сохранится и в 2025 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

И здесь главным бенефициаром изменений выступает машиностроение. «При этом в развитии машиностроения налицо элементы качественной трансформации. Так, в Свердловской области за несколько лет практически с нуля возникла и быстро развивается новая отрасль — производство беспилотных летательных аппаратов»,— добавил Олег Гущин. А Петр Щербаченко уточнил, что после санкционного шока уральское машиностроение «вошло в фазу активного роста». Среди показавших максимальный рост отраслей — производство компьютеров и полупроводниковых приборов, а также навигационное и радиолокационное оборудование.

В Свердловской области создается научно-производственная экосистема «Космос», в состав которой войдут промышленные технопарки и индустриальные кластеры, предназначенные для разработки и производства высокотехнологичной продукции в сфере электронной промышленности. К 2026 году там планируется создать фабрику по производству микрочипов «Карат». Продукция может использоваться в различных устройствах связи, геолокации, радиотехнических устройствах, серверном оборудовании и системах связи 5G. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ) планируют инвестировать в проект 12,6 млрд руб. Первая продукция ожидается в 2027 году, на начальном этапе намечается выпускать до 2 тыс. микрочипов в год, а выйти на полную мощность планируется к 2030 году.

Необходимость замены ушедших с рынка иностранных брендов и локализация производств стимулировали действующие предприятия — некоторые из них перепрофилировались или запустили дополнительные производственные линии. «Химическая промышленность традиционно отличается хорошей устойчивостью к внешним шокам. Определенную роль в этом играет локализация производства ключевых компонентов. Немаловажный фактор — тренд на импортозамещение. Как результат — появление альтернативных источников сырья и оборудования»,— отметили в «Полипласт-УралСиб».

В 2023 году ГК «Полипласт» приобрела завод «Хромпик» (Первоуральск), что позволило расширить продуктовую линейку производными хрома, которые востребованы как в России, так и за рубежом. «Долгое время завод работал не более чем на 10% от своей мощности. Со времени приобретения он выведен на 100%-ную производственную мощность, начата программа коренной модернизации и расширения производства. Введение новых производственных мощностей приводит к росту финансовых показателей»,— подчеркнули в компании.

Еще один из инвестпроектов «Полипласт-УралСиб» — создание производства эпоксидных смол в Первоуральске. Строящийся комплекс не только позволит создать сотни рабочих мест, внедрить современные наукоемкие разработки, но и выполнит важную задачу импортозамещения. Завершение строительства и ввод производственных мощностей в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

Мнение эксперта Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг»: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран — Несмотря на экономические вызовы и замедление бизнес-процессов в 2022 году, лизинговая отрасль демонстрирует устойчивый рост. Так, по итогам 2024 года только в Свердловской области объем сделок с новым бизнесом достиг почти 5 млрд руб. В основном интерес проявляет МСП в сегментах транспорта, спецтехники и производственного оборудования. Причем позитивная динамика сохраняется даже с учетом высокой ключевой ставки. Все потому, что лизинг играет ключевую роль в развитии региональной экономики. Гибкость этого механизма помогает предприятиям адаптироваться к меняющимся условиям ведения бизнеса, логистическим вызовам и поддерживать курс на импортозамещение. С помощью лизинга компании повышают свою операционную эффективность, модернизируют и обновляют основные средства производства, реализуют инвестпроекты и запускают новые направления. Все это стимулирует рост занятости, увеличивает налоговые поступления и формирует устойчивую деловую среду. Дополнительный экономический эффект также дает сотрудничество лизинговых компаний с производителями и дилерскими центрами. В этом году в отрасли ожидается снижение общего объема нового бизнеса. На фоне этого особую роль будут играть государственные субсидии и программы поддержки, которые повышают доступность лизинга для ключевых отраслей. В нынешних непростых условиях участникам рынка следует быть не просто финансовым партнером, но участником долгосрочного роста региональной экономики. «Балтийский лизинг», например, намерен активно развивать локальные проекты, создавать условия для устойчивого развития бизнеса наших клиентов, а также цифровизировать услуги: внедрять современные IT-решения, автоматизировать рабочие процессы, запускать удобные онлайн-сервисы, которые упростят процесс заключения сделок и расширят доступ к лизингу, особенно для предпринимателей в удаленных районах. Вместе с тем в 2025 году ожидается рост доли отечественного оборудования и транспорта в структуре сделок, что логично в контексте задач технологического суверенитета.

Для большинства предприятий 2022–2024 годы ознаменовались сменой экспортных ориентиров и рынков сбыта своей продукции. По итогам 2023 года суммарная выручка предприятий оптовой торговли составила 711,1 млрд руб., или 24,2% от общего объема. После ухода иностранных компаний с российского рынка уральский бизнес не только начал занимать освободившиеся ниши, но и активно наращивать внешнеэкономическую деятельность и выходить на новые рынки. По данным ежегодного опроса СОСПП, в 2023 году 30,4% компаний отметили выход на новые рынки сбыта как фактор, способствовавший развитию, еще 29,4% к таковым отнесли вывод на рынок нового продукта.

Основными торговыми партнерами стали страны Азии, Ближнего Востока и Африки. «Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Свердловская область, используя разные инструменты, стремится и дальше увеличивать объемы продаж на международной арене и расширять географию экспортных поставок. Сейчас регион экспортирует металлургическую продукцию, оборудование и технику для металлургии и горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственные товары и продовольственные товары»,— рассказала аналитик по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

«Полипласт-УралСиб», например, поставляет более 250 наименований своей продукции в 80 стран мира. Основной объем экспорта — высокотехнологичная химия. По производству нафталинсульфанатов ГК «Полипласт» занимает около 25% мирового производства, по всем добавкам — 3–5%. В перспективе двух лет долю экспорта по ряду продуктов планируется довести до 70–80%.

С логистическими проблемами, которые стали главным барьером в начале санкционного кризиса, рынок в целом справился, но процесс адаптации продолжается — компании оптимизируют маршруты, ищут более выгодные и безопасные цепочки поставок, а также налаживают финансовую логистику.

Еще одним устойчивым трендом стало усиление внимания бизнеса к науке в последние три года. «Несмотря на влияние внешних факторов, сегодня в выигрыше оказались те предприятия, которые традиционно инвестировали в R&D, в разработки и инновации»,— подчеркнули в «Полипласт-УралСиб».

С начала 2025 года реализуется программа «Научно-технологическое развитие Свердловской области», которая предполагает увеличение к 2030 году доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 1,5 раза, фактический же выпуск продукции в этих отраслях должен вырасти вдвое — до 714,2 млрд руб. В 2024 году 38,5% уральских предприятий уже увеличили объем инвестиций в науку. Девелоперская компания «Брусника», например, активно инвестирует в НИОКР в области префабрикации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, что обеспечит сокращение сроков строительства с сохранением высоких продуктовых характеристик объектов. «Мы хотим построить внутри “Брусники” научную школу, реализуем системную политику взаимодействия с исследовательскими центрами. В 2024 году заключили долгосрочное соглашение с Уральским федеральным университетом, наладили партнерство с Московским строительным университетом, Новосибирским университетом архитектуры, дизайна и искусств, Тюменским индустриальным университетом и сформировали корпоративный научно-технический совет»,— сообщили в компании.

«IT-сфера оказалась в амбивалентной ситуации. С одной стороны, в условиях санкций и ухода с рынка зарубежных игроков резко вырос спрос на ее продукцию. С другой стороны, развитие отрасли сдерживалось острым и непрерывно растущим дефицитом рабочей силы»,— отметил Олег Гущин. Впрочем, сами представители отрасли, согласно опросам СОСПП, в 2023 и в 2024 годах позитивно оценивали свое экономическое состояние. «Нахождение IT в списке самых развивающихся отраслей практически полностью обусловлено цифровой трансформацией российской экономики. Сейчас отрасль создает базовую инфраструктуру, от которой часто зависит успешность той или иной компании,— пояснил заместитель генерального директора СКБ Контур Михаил Добровольский.— Уход западных вендоров только усилил ускоренное развитие российского IT. По последним данным за 2023 год (за прошлый год Росстат опубликует информацию лишь в 2026 году), доля IT-отрасли в валовой добавленной стоимости Свердловской области всего около 3%. Но здесь речь идет лишь о выручке самих IT-компаний. Учитывая проникновение во все сферы жизни, реальный вклад в экономику региона значительно выше».

Развитие с замедлением

Если в 2023 году экономическая активность постепенно восстанавливалась, то во второй половине 2024 года стала замедляться. Это отразилось на выручке компаний, которая снизилась относительно предшествующего периода. «Сказывается жесткая денежно-кредитная политика Банка России — непомерно высокая ключевая ставки сделала невозможным инвестиционное кредитование в невоенном секторе экономики, серьезно снизив спрос на инвестиционные товары и оборудование. Даже те инвестиции, которые финансируются без использования заемных ресурсов, стали рискованными в условиях неопределенности политики Банка России на долговом рынке. Высокие ставки на долговом рынке сделали рублевые депозиты более привлекательным инструментом накопления даже для юридических лиц, и даже по сравнению с валютными накоплениями»,— пояснил директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин.

На основе опубликованных компаниями данных, оптовая торговля по-прежнему занимает наибольшую долю в совокупной выручке всех участников рейтинга (24,56%), на цветную металлургию приходится 14,51%, а на логистику — 11,17%. Наибольшую долю совокупной выручки всех компаний формирует Среднеуральский медеплавильный завод (7,66%), «Синарастройкомплект» (6,91%), «Уралавтомет» (6,31%), «Екатеринбург Яблоко» (5,66%), «Уральские авиалинии» (5,22%), «Федеральная грузовая компания» (4,62%) и «Россети Урал» (4,15%). А число убыточных компаний среди участников рейтинга увеличилось до 11.

По мнению экспертов, замедление темпов экономического развития сохранится в 2025 году. «Не вижу, чтобы Банк России готов был снижать величину ключевой ставки, а значит ситуация на рынке не изменится. Мы предупреждали Банк России, что его политика может привести к замедлению развития промышленности, но не были услышаны,— отметил Максим Марамыгин.— В 2025 году главным драйвером развития региона останется машиностроение (сектор ВПК). Не будет стимулировать развитие и продолжающийся рост накоплений средств населением в банках, что уже серьезно ограничило объем потребления, а, значит, тормозит и возможности роста производства. Никаких новых позитивных сигналов для нашей экономики пока не вижу».

Анастасия Реутова