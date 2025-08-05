«Стороны пытаются максимально поднять ставки»

Россия выходит из моратория на ракеты средней и меньшей дальности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о направлении двух атомных подводных ближе к территории РФ. Тем временем ожидается визит в Москву спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. 8 августа истекает ультиматум главы Белого дома по достижению прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что ситуация продолжает накаляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Наши многочисленные предостережения были проигнорированы, и ситуация развивается по пути фактического размещения американских ракет, в частности, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате шаги коллективного Запада в распространении РСМД создают угрозу безопасности России, что требует ответных мер.

В этой связи нужно совершить небольшой экскурс в историю вопроса. 20 октября 2018 года президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о РСМД из-за «несоблюдения его условий российской стороной», а также появления таких вооружений у Китая, что делает документ бессмысленным. Москва все обвинения в свой адрес отвергла. Однако тоже в результате из соглашения вышла, но объявила односторонний мораторий, чтобы дать возможность бывшим партнерам одуматься и вернуться в конструктивную повестку. Однако по факту оно юридически с тех пор не действует. В дальнейшие подробности вникать не будем, стоит только напомнить, что после этого отношения двух стран начали последовательно ухудшаться.

Но вернемся в день сегодняшний. Опять же, как-то все совпало: ранее все тот же Дональд Трамп объявил о движении атомных подводных лодок в сторону России. 47-й президент Соединенных Штатов сделал также новое жесткое заявление в адрес Индии, предостерегая ее от приобретения нефти в РФ. Тем временем на этой неделе в Москве ждут американского посланника Стивена Уиткоффа.

Это будет последняя попытка найти мирное решение по Украине до истечения соответствующего ультиматума Трампа.

Если достигнуть его не получится, Америка введет новые санкции. Как видно, глава Белого дома использует связи с Россией как фактор давления на партнеров по урегулированию вроде бы чисто торговых споров. Но вот сюда вмешивается политика. То есть прекращение этого сотрудничества дает возможность получить дополнительные преференции от США. Можно, конечно, предположить, что перед визитом Уиткоффа стороны пытаются максимально поднять ставки, дабы добиться уступок от соперника. В результате некая договоренность будет достигнута, а мир спасенный переведет дух. Кроме того, есть версия, что спецпосланник Трампа везет очень выгодные предложения, от которых Кремль не сможет отказаться, по крайней мере, ему будет это сложно сделать из-за их привлекательности. Может быть. Но пока, как мы видим, ситуация развивается в прямо противоположном направлении. Все это больше напоминает практики холодной войны, чем шанс их избежать.

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Дмитрий Дризе