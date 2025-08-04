Трамп: направленные в сторону России подлодки США там, где им положено быть

Президент США Дональд Трамп заявил, что атомные подлодки, которые он ранее поручил направить в сторону России, находятся «там, где им положено быть». Об этом он рассказал журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера в штате Нью-Джерси.

Господин Трамп приказал направить две атомные подлодки ближе к России после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Конфликт обострился после того, как президент США потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Дмитрий Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.