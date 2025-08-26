Сегодня исполняется 75 лет ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр иностранных дел Сергей Лавров:

— Уважаемый Анатолий Васильевич, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Дорожу нашей более чем полувековой дружбой, зародившейся в стенах родного МГИМО. С теплотой вспоминаю веселые студенческие годы, сплотившую нас работу в стройотряде, подготовку номеров «Международника», совместное участие в капустниках. Талантливый руководитель, авторитетный ученый-международник, академик РАН, чрезвычайный и полномочный посол, член коллегии МИДа — во всех начинаниях Вас отличают трудолюбие, принципиальность, готовность брать на себя ответственность в непростых делах. Поистине выдающийся личный вклад Вы внесли в развитие и модернизацию альма-матер. Возглавив институт в трудное, переломное для страны время, Вы смогли сохранить и приумножить его славные традиции. Сегодня МГИМО является инновационной, устремленной в будущее кузницей высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, продолжает занимать ведущие позиции в глобальном образовательном и научном мире. Ваша многолетняя работа на благо Отечества отмечена высокими государственными наградами, а лучшие личные качества — мудрость, отзывчивость, доброжелательность и неиссякаемое чувство юмора — снискали искреннюю любовь всех, кому посчастливилось учиться у Вас, работать и дружить с Вами. Радует, что Вы по-прежнему молоды душой, полны творческих планов и энергии. Желаю Вам здоровья, крепости духа, сил и всего наилучшего.

Поздравление передает генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Анатолий Васильевич! Сегодня Вы принимаете поздравления с 75-летним юбилеем от своих коллег, друзей, многочисленных учеников и общественности. Талантливый ученый и дипломат, мудрый педагог, Вы возглавили МГИМО в непростое время, объединив команду единомышленников. Во многом благодаря Вам университет стал одним из самых престижных вузов страны, кузницей кадров отечественной дипломатии, выпускниками которого гордится Россия. В этот знаменательный день присоединяюсь ко всем добрым словам, ко всем поздравлениям, направленным в Ваш адрес. Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»