В Хакасии главу сельсовета осудили за снос памятника погибшим в ВОВ

К одному году принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства суд Хакасии приговорил главу Расцветовского сельсовета по делу о сносе памятника погибшим в ВОВ. На тот же срок ей запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В материалах дела речь идет о мемориальном комплексе «Вечная слава». Он был открыт в Тепличном в 1984 году. «Следствием установлено, что в январе 2023 года депутатами Расцветовского сельсовета было принято решение о проведении капитального ремонта мемориального комплекса… При этом, глава Расцветовского сельсовета, выступившая с данной инициативой, скрыла, что во время проведения ремонтных работ памятник фактически будет уничтожен», — говорится в сообщении управления Следственного комитета.

В 2023 году власти сельсовета заключили муниципальный контракт, по которому памятник был демонтирован, подрядчику выплачены 280 тыс. руб. В настоящее время на месте памятника возведен новый мемориальный комплекс. Он отличается от предыдущего варианта.

Главе сельсовета предъявили обвинение по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, наказание — до пяти лет лишения свободы), с которым она не согласилась. В октябре 2024 года дело поступило на рассмотрение суда.

Илья Николаев