В Омской области завершился прием документов от кандидатов на местных выборах

Более 400 кандидатов выдвинуто на муниципальные выборы в Омской области. Итоги подачи соответствующих документов в избирательные комиссии подвели в избиркоме региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В выборах принимают участие шесть политических партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России».

В Омске пройдут довыборы в горсовет в двух одномандатных округах (№11 и №23). По данным ГАС «Выборы», в общей сложности на них выдвинулось 14 человек, но один из них уже утратил этот статус. В обоих округах баллотируются представители каждой из названных партий. Только один кандидат является самовыдвиженцем.

Валерий Лавский