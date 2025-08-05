Власти Красноярского края планируют забрать у СО РАН участок с горнолыжным клубом

Законодательное собрание Красноярского края инициирует передачу в краевую собственность земельного участка в Красноярске, на котором расположена «Блин-гора» — детский горнолыжный клуб. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона по итогам рабочего совещания, которое провел комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время участок в красноярском Академгородке находится в федеральной собственности. Ее распорядителем является Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. «Поэтому у лыжной секции отсутствует право на размещение здесь каких-либо объектов и временных сооружений. У знаменитой “Блинки”, как ее еще называют горожане, появился риск закрытия»,— говорится в сообщении о причинах рассмотрения этого вопроса.

Планируется, что Красноярский край обратится к федеральным органам власти с просьбой передать участок в краевую собственность.

Валерий Лавский