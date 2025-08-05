«Такой уровень безопасности уже был доступен вкладчикам»

Совет федерации утвердил поправки в закон «О страховании вкладов», предусматривающий удвоение размера страхового возмещения для вкладчиков, которые открыли депозиты более чем на три года без права досрочно забрать свои вклады. В номинальном выражении размер страхового возмещения увеличился с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Однако держателей таких вкладов в России всего около 0,01%. Привлечет ли новая мера «длинных» вкладчиков, рассуждает крымский квалифицированный инвестор Алена Кладько.



Алена Кладько

Фото: предоставлено автором

«Сейчас менее 5% россиян открывают депозиты на срок от года до трех лет. Большинство из них открывают вклады на 12–15 месяцев. То есть “долгосрочные вливания” в банковскую систему делают менее 1% вкладчиков. Вероятно, увеличение размера страхового возмещения призвано дополнительно поощрять тех, кто решил надолго оставить деньги в банке. Но привлечет ли это новых вкладчиков и насколько рискованно в нынешней ситуации расставаться с деньгами более чем на тысячу дней без возможности сохранения доходности при досрочном выходе?

Обратим внимание на то, что сумма страхового возмещения была увеличена почти сразу после существенного снижения ключевой ставки. За первое полугодие 2025 года она снизилась с 21% до 18%. Доходности по депозитам снизились вместе с ней. В начале года вполне можно было найти вклады с доходностью 20–22%. Такие цифры привлекали. Сейчас предложения варьируются от 12% до 16,5% в зависимости от банка, срока вклада и дополнительных условий. Вкладчикам, привыкшим к прежним ставкам, сложно свыкнуться с такой доходностью.

Большинство аналитиков прогнозируют, что к концу года ключевая ставка снизится еще. Это повлечет соразмерное снижение доходностей по вкладам на разные сроки. Вкладчики, которым действительно важно сохранить деньги, будут искать более выгодные методы вложений с похожими рисками. Хорошей альтернативой могут стать облигации, позволяющие на долгий срок (1–10 лет) зафиксировать доходность, сопоставимую с вкладами. Инвесторов уже привлекает возможность фиксировать ставку по вложенным средствам, на которую не повлияет изменение ключевой, а также возможность в любой момент выйти из актива без потери прибыли. А значит, многие на самом деле будут “переливать” средства из депозитов в рынок облигаций.

Тем не менее у депозитов остается одно важное преимущество перед облигациями — страхование. Облигации не застрахованы. Именно поэтому, полагаю, правительство решило усилить и без того сильную сторону вкладов. По прогнозам, увеличение суммы страхового возмещения должно сделать другие виды вложений в глазах потенциального вкладчика более рискованными и привлечь больше средств на долгие вклады.

Однако я сомневаюсь, что такая мера способна существенно увеличить число вкладов на срок три года. Во-первых, потому что предельный размер страхового возмещения распространяется на вклады в одном банке. Если инвестор открывает 10 вкладов в разных банках, каждый из которых до 1,4 млн руб., все его вложения застрахованы. Соответственно, те, кому важна сумма страхового возмещения, и до новой меры могли распределить средства по разным банкам и сохранить нужный уровень безопасности.

Конечно, повышение предельного размера упрощает этот процесс, но не создает условий, меняющих правила игры.

Во-вторых, по статистике, большинство вкладчиков выделяют доходность и ликвидность вложений как два ключевых критерия выбора видов вложений. Людям важно получать высокую доходность и обгонять инфляцию, а также иметь возможность снимать деньги без потери доходности. Здесь снижение ключевой ставки, конечно же, не на руку банкам.

Нововведение делает долгие вклады в отдельном банке безопаснее, но, скорее всего, даже с удвоением размера страхового возмещения люди не станут охотнее открывать депозиты на три года».