«Сочи» не ушел от Мирлинда Даку

Третий тур чемпионата России по футболу завершился матчем «Рубина» и «Сочи», в котором казанский клуб одержал победу 2:1. Дублем отметился нападающий Мирлинд Даку. Благодаря этому результату «Рубин» с семью очками поднялся на четвертое место, догнав «Крылья Советов» и «Балтику», которые располагаются на второй и третьей строчках в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

На старте нового сезона «Рубин» произвел настолько серьезное впечатление, что заставил говорить о себе как о команде с большими турнирными перспективами. Особенно, конечно, впечатлила ничья казанцев в предыдущем матче чемпионата с «Зенитом», когда они отыгрались с 0:2. Такие спасения дорогого стоят и действительно свидетельствуют о высоком потенциале. Недавно подопечные Рашида Рахимова успешно стартовали и в Кубке России, победив смешанным составом «Оренбург», но сейчас нужно было не смазать это впечатление во встрече с «Сочи», который, наоборот, плохо начал сезон, потерпев два поражения в премьер-лиге с общим счетом 0:7. Уступили черноморцы и в кубковой игре с московским «Динамо», хотя в ней они смотрелись уже неплохо, вели 2:1 и чуть-чуть не дотянули до серии пенальти.

Интересно, что именно выступавший в гостях «Сочи» сразу забрал мяч и попробовал надавить на «Рубин», видимо, рассчитывая на эффект неожиданности. Но в итоге эффект получился обратный. Хозяева накрыли команду Роберта Морено прессингом и создали голевой момент для своего лидера Мирлинда Даку. Албанский нападающий, казалось, упустил его, когда затянул с ударом, пустился в обводку и заработал только угловой. Однако эпизодом заинтересовались на VAR, и выяснилось, что Даку заработал пенальти, так как противостоявший ему центральный защитник черноморцев Набиль Абердин коснулся мяча рукой. С одиннадцати метров лучший бомбардир казанцев не промахнулся и открыл счет.

«Сочи», конечно, просто не повезло, учитывая, что нарушение Абердина было чисто формальным и никак не помешало Даку. А в середине первого тайма у гостей захромал и попросил замену достаточно активный справа Руслан Магаль, причем Морено вместе с ним убрал и Абердина, висевшего на желтой карточке. На нефарт впору было сетовать сочинцам и дальше. Мартин Крамарич на какое-то мгновение не успел к фланговой передаче Антона Зиньковского на дальнюю штангу. Потом арендованный у «Спартака» полузащитник сам пробил слишком слабо из выгодного положения. Ну и наконец, когда Крамарич уже вроде ударил как надо после подачи того же Зиньковского, «Рубин» чудом спас голкипер Евгений Ставер. Он не только здорово среагировал на мяч, но еще и ловко отбил его ногой лежа на газоне, не позволив сопернику сыграть на добивании.

С таким футболом, как до перерыва, хозяева сильно рисковали недосчитаться как минимум пары очков. Тем не менее и во втором тайме они заняли выжидательную позицию, отступив на свою половину поля. Казанцы опускались даже в очень низкий оборонительный блок, давая возможностям гостям угрожать с дистанции, близкой к штрафной площади. Как следствие, Зиньковский нанес опасный удар в направлении «девятки». Правда, и «Сочи» было тяжело постоянно играть в давление, поэтому Дардан Шабанхаджай в одной из ответных атак мог увеличить преимущество «Рубина». Но и капитан черноморцев Марсело Алвес едва не сравнял счет, когда бил головой после навеса Кирилла Заики. Мяч уже летел в сетку, миновав Ставера, однако защитник Алексей Грицаенко выбил его из пустых ворот, да еще через несколько минут он же чуть не поразил чужие на стандарте.

По игре и совокупности моментов «Сочи» вполне заслуживал ничьей, а в результате пропустил второй гол, и снова от Даку, который опередил Алвеса, технично принял длинный пас Дмитрия Кабутова и вторым касанием перебросил вратаря Александра Дегтева. Гости все-таки сократили разницу, забив свой первый мяч в чемпионате. Впрочем, его все равно записали на Грицаенко, так как это был автогол после прострела Романа Ежова. Но в концовке скорее Даку имел шанс оформить хет-трик, чем сочинцы уйти от очередного поражения. Победив 2:1, «Рубин» набрал семь очков, как и находящиеся в тройке «Крылья Советов» с «Балтикой», которые стоят выше по дополнительным показателям.

Александр Ильин