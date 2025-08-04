В центре Ростова-на-Дону отключили электричество из-за аварии

Центральные улицы Ростова-на-Дону временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за технического нарушения отключили дома на улицах Максима Горького, Красноармейской и Города Волос, а также на проспектах Ворошиловский и Буденновский. Кроме того, без света остались строения на улицах Текучева, Народного Ополчения, Варфоломеева, Малюгиной, Филимоновской и на проспекте Сиверса.

Предварительно, восстановительные работы займут три часа.

Константин Соловьев