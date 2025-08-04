Нефть размыло новостным потоком

Цена Brent после недельного перерыва вернулась ниже $68 за баррель. За три дня котировки снизились почти на 7%. «Медвежьей» игре способствует переосмысление жестких заявлений президента США Дональда Трампа по введению санкций в отношении РФ, что может навредить в том числе США. Усугубляется ситуация очередным шагом ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. По оценке экспертов, в текущих условиях цены могут вернуться в диапазон $65–67 за баррель. Однако при сохранении высоких рублевых ставок и низком спросе на валюту это обстоятельство будет оказывать ограниченное негативное влияние на курс рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 4 августа котировки нефти Brent на спот-рынке опускались до отметки $67,85 за баррель, минимального значения с 28 июля. Это на 2,2% ниже значений закрытия пятницы и почти на 7% ниже локального максимума, установленного в прошлую среду. Таким образом, цены откатились до значений, предшествующих резким заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении России (см. “Ъ” от 29 июля).

67,85 доллара США

стоил баррель нефти Brent на спотовом рынке 4 августа, по данным Investing.com

В сочетании с введением 18-го пакета санкций ЕС против РФ это привело к росту цен на нефть на 8%, до $72,75 за баррель. К концу минувшей недели, когда накал страстей заметно спал, участники рынка стали обращать внимание на долгосрочные перспективы спроса и предложения. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, согласно большинству прогнозов аналитиков, ситуация склоняется в сторону профицита предложения.

В частности, по данным Международного энергетического агентства, мировой спрос на сырую нефть вырастет в 2025 году всего на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с), что станет самым медленным темпом с 2009 года.

Давление на цены усилило решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти еще на 548 тыс. б/с уже сентябре (см. “Ъ” от 4 августа). С учетом того что в апреле восемь стран альянса увеличили добычу на 138 тыс. б/с, с мая по июль квота ежемесячно повышалась на 411 тыс. б/с, в августе — на 548 тыс. б/с, к концу сентября на рынок вернется весь объем добровольного сокращения добычи в 2,2 млн б/с. «Под вопросом остается судьба поставок на 1,66 млн б/с, приостановленных два года назад до конца 2026 года. Кроме того, у ОПЕК+ все еще есть сокращение на 2 млн б/с для всех членов, срок которого также истекает в конце 2026 года»,— отмечает Людмила Рокотянская.

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Несмотря на введенные ЕС санкции, включающие ограничение верхнего потолка нефти с $60 до $47 за баррель, российская нефть Urals, по данным агентства Bloomberg, торгуется с минимальным дисконтом по отношению к эталонным маркам с начала войны на Украине — $11,45 за баррель. «Пошлины пока только на словах, танкеры с российской нефтью продолжают спокойно идти в Индию, Китай не собирается отступать. Рынок видит, что ультиматум — чистая риторика»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В сложившихся условиях цены на нефть могут продолжить снижение, хотя аналитики сомневаются, что оно будет продолжительным. По мнению Людмилы Рокотянской, стоимость Brent может вернуться в диапазон $65,8–67 за баррель. Однако введение обещанных президентом США санкций против импортеров российской нефти может вызвать рост цен выше $80 за баррель. Но как отмечает Алена Николаева, на такое развитие на рынке никто не ставит, о чем говорит низкая волатильность в опционах на североморскую нефть и сглаженная кривая фьючерсов.

Вместе с тем падение цен на нефть не повлияло на российский валютный рынок.

В ходе внебиржевых торгов курс доллара 4 августа опускался до 79,36 руб./$, по итогам — остановился на отметке 79,82 руб./$, на 20 коп. ниже значения закрытия пятницы. Такое движение вызвано низким спросом на валюту на локальном рынке и нейтральной риторикой Банка России относительно траектории ключевой ставки. «Сохраняющиеся высокие реальные процентные ставки продолжают определять повышенный интерес к рублевым активам. В сочетании с медленным восстановлением импорта на фоне слабого внутреннего спроса это не способствует сильному ослаблению рубля на краткосрочном горизонте»,— отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

Виталий Гайдаев