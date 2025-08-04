МИД РФ раскритиковал подход Финляндии к организации юбилейной конференции ОБСЕ

В МИД РФ назвали «неприемлемым» поход Финляндии к организации юбилейной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая прошла в Хельсинки с 31 июля по 1 августа. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что на мероприятии «все свелось к политическому шоу антироссийского характера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

«Устроители намеренно ушли от широкой концептуальной дискуссии о будущем Организации, лишив национальные делегации возможности высказать свою точку зрения: на главной части мероприятия солировали докладчики, затем обсуждения развели пo "малым группам"»,— отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ также назвали «показательным» тот факт, что в число приглашенных на основные сессии по нейтральной nроблематике спикеров вошли президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД Украины Андрей Сибига и «руководители ряда нежелательных в России НПО, популяризирующих проукраинскую повестку дня».

Россия использовала мероприятие для того, чтобы «напомнить об истинных причинах и виновниках сегодняшнего крайне плачевного положения дел» в ОБСЕ, указали в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что Россия «не позволит подчинить Хельсинкский процесс западной конъюнктуре» и «продолжит противодействовать избирательному применению положений Заключительного акта».

Конференция по случаю 50-летия подписания Хельсинкского заключительного акта пошла в Хельсинки 31 июля — 1 августа. На мероприятие в Хельсинки приехало около 1 тыс. делегатов из стран—участниц ОБСЕ, в основном западных. Большая часть из них — представители неправительственных структур. В центре внимания форума — конфликт вокруг Украины и прав человека. Россию на конференции представлял заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Среди выступающих он заявлен не был.

Как разрушается организация — в материале «Ъ» «Б значит бесперспективность».

Анастасия Домбицкая