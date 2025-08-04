«Хозяйства не могут использовать виноград для производства полной линейки продукции»

В первой половине 2025 года в Ростовской области производство винодельческой продукции увеличилось на 17% — до 177 тыс. декалитров (более 2,5 млн бутылок), а производство виноматериалов выросло на 38% — до 635 тыс. декалитров. В рамках поддержки отрасли в регионе запланирована закладка не менее 100 га виноградников, а также выделены 105 млн руб. на развитие виноградарства и виноделия. Для того чтобы полностью реализовать винодельческий потенциал Дона, господдержку надо направить не только на виноградарство, но и на виноделие, уверен основатель «Студии вина “Галина”» Юрий Малик.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«И в России, и в регионах программы развития виноградарства и виноделия появляются примерно раз в год. Содержание каждой из них сводилось к необходимости стимулировать рост площадей виноградников как основы сырьевой базы для отечественных вин. Ведь по федеральному законодательству вином в России признается продукт, изготовленный из выращенного в стране винограда международных и автохтонных (аборигенных) сортов. Исходя из такой установки определялись и меры поддержки не виноделов, а виноградарей. При этом авторы программ не задумывались, где хозяйства при остром дефиците кадров будут брать сезонных рабочих для обслуживания расширенных площадей. Нет программы, стимулирующей развитие производств, замещающих импорт вспомогательных материалов для виноградарства. Ранее они поставлялись из дальнего зарубежья, но после начала спецоперации и последовавших за этим санкций такой импорт стал затруднителен.

Далее, кроме страхования нет иных мер защиты на случай ЧС. Для Ростовской области как самой северной в России территории по выращиванию технических сортов винограда, в том числе и автохтонов, это весьма актуальный вопрос.

Особенность донского виноделия — в укрывном виноградарстве. Затраты на работы, которые в нашем регионе необходимо проводить для сохранения лозы, весьма существенные, увеличивают себестоимость винограда, а значит, и конечного продукта.

Укрывные работы на виноградниках в Ростовской области осенью включают обрезку, обработку от вредителей и болезней, а также укрытие лозы на зиму для защиты от морозов. Правда к гибели виноградников в нашем климате могут привести ранние осенние и возвратные весенние заморозки, что делает виноградарство на Дону весьма рискованным занятием.

Тем не менее именно наш климат позволяет значительно чаще, чем в Крыму и др. регионах юга РФ, получать виноград, потенциально пригодный для производства элитных вин. Для этого требуются квалифицированные виноделы, но государство не помогает предприятиям решать кадровый вопрос. Несмотря на то что только элитные вина, а не дешевые массовые способны конкурировать с аналогами из соседних регионов РФ (лидеров отрасли) и дальнего зарубежья.

Сейчас практически все, что необходимо для производства вина, включая рабочую силу и электроэнергию, дорожает. Налоги увеличиваются, а их администрирование ужесточается. На Дону это происходит на фоне проблем отрасли: сокращение крупных производств, одновременная продажа трех известных виноделен, ограниченные меры поддержки виноделия.

Например, самая популярная из них — обязательное присутствие донских вин на полках специализированных магазинов и в винных картах ресторанов. Присутствие это обеспечивает, но помогает ли это сбыту, если учесть, что в ресторанах пьют не только (и не столько) донское, а полки крупных сетевых магазинов завалены самой разнообразной по цене и качеству продукцией и для донской, как правило, нет приоритетной выкладки?

Таким образом, чтобы полностью реализовать винодельческий потенциал Ростовской области, необходимо направить вектор господдержки не только на виноградарство, но и на виноделие. В России наконец-то осознали давно известную во всем мире истину: винодельни, особенно небольшие, могут быть привлекательным туристическим объектом. Например, во Франции доход от посетителей таких виноделен составляет около 30% от общего дохода страны от туризма. Дон занимает выгодное географическое положение, находясь на середине пути между Москвой и курортами Крыма, Кубани и Минеральных Вод. С одной стороны, в стране и регионе есть поддержка винного туризма. С другой стороны, деятельность винодельческих предприятий законодательно ограничена. Если вспомнить историю, то в середине XIX века на Дону закат виноделия, занимавшего в империи лидирующие позиции, был вызван изменением акцизной политики и запретом на производство виноградной водки. И сейчас малые винодельни не могут использовать выращенный виноград для производства полной линейки продукции, включая дистилляты и крепленые вина. Если винодельням разрешить производить и продавать такую продукцию хотя бы в пределах своей территории туристам, то это будет эффективнее большинства существующих сегодня мер господдержки».