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Кисловодск вошел в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах

Кисловодск в августе 2025 года вошел в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах. Об этом сообщает портал «Официальный Кисловодск».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В рейтинг также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Калининград, Москва, Геленджик, Казань, Зеленоградск и Евпатория.

«На август у нас запланирована большая культурно-развлекательная программа: впервые проведем большой спортивный Фестиваль, отметим День рождение Чебурашки шоколадно-ягодным Фестивалем и продолжим удивлять программой «Курортных выходных»», — приводят слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Константин Соловьев

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