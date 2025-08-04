Кисловодск вошел в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах
Кисловодск в августе 2025 года вошел в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах. Об этом сообщает портал «Официальный Кисловодск».
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В рейтинг также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Калининград, Москва, Геленджик, Казань, Зеленоградск и Евпатория.
«На август у нас запланирована большая культурно-развлекательная программа: впервые проведем большой спортивный Фестиваль, отметим День рождение Чебурашки шоколадно-ягодным Фестивалем и продолжим удивлять программой «Курортных выходных»», — приводят слова главы города-курорта Евгения Моисеева.