Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела стран Глобального Юга

В МИД РФ расценивают ужесточение тарифных барьеров США в отношении стран Глобального Юга как посягательство на суверенитет этих государств и вмешательство в их внутренние дела. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела, не говоря уже о том, что она в целом чревата замедлением экономического роста, ущербом цепочкам поставок, фрагментацией мировой экономики»,— говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам госпожи Захаровой, Вашингтон «продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия готова наращивать сотрудничество со странами Глобального Юга «в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению».

На этой неделе президент США ввел дополнительные пошлины на товары из Бразилии в размере 40% — теперь тарифы для нее составляют 50%. Он также предупредил, что «существенно» повысит тарифы для Индии из-за закупок российской нефти. Ранее господин Трамп говорил, что ведет переговоры насчет пошлин в размере 10% для стран БРИКС. По его мнению, они придерживаются антиамериканской политики.

Что пишут мировые издания о новых торговых пошлинах США — в материале «Обеспокоенность тесными отношениями Бразилии, Китая и России».

Анастасия Домбицкая