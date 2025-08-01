«Обеспокоенность тесными отношениями Бразилии, Китая и России»

Подписание Дональдом Трампом указа о введении широкомасштабных импортных пошлин бурно обсуждается в мире. Кто-то размышляет о будущем ВТО и свободной торговли, кто-то уверен в их неэффективности, кто-то, наоборот, предупреждает о катастрофических последствиях их введения. Кто-то откровенно злорадствует, а кто-то видит в этом желание ослабить отношения России, Бразилии и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Тарифные войны: Дональд Трамп убил ВТО?

В условиях мировой торговой войны, начатой Трампом, может ли Всемирная торговая организация сохранить свою роль защитника свободной торговли?.. Генеральный директор Нгози Оконджо-Ивеала подчеркивал, что… «всемирную торговлю и ВТО ждет светлое будущее, если мы будем поступать правильно». Но для многих яркий свет может оказаться мчащимся на них поездом.

Почему ущерб Канаде от пошлин Трампа остается незначительным (пока что)

Канадцы ждали, выполнит ли господин Трамп свои угрозы, и теперь мы знаем ответ. Но мы не знаем, что будет дальше. Неизвестное включает и то, какими пошлинами господин Трамп будет грозить или вводить их в ближайшие месяцы, чего именно он хочет от Канады, будут ли какие-то торговые стены, вводимые им в обход конституционных полномочий Конгресса, снесены судами и как долго продлится эта односторонняя торговая война. Но кое-что мы знаем. Мы знаем, как канадская экономика действует в условиях существования пошлин. И мы можем прогнозировать, как она, скорее всего, будет действовать в условиях более высоких или более низких пошлин. Пока что канадская экономика держится довольно хорошо с учетом обстоятельств. Канадская экономика может выдержать любые пошлины, которые будут введены в отношении нас. Но чем они будут ниже, тем лучше.

Тайвань «выжали как лимон»; американский тариф в 20% спровоцировал сарказм в адрес властей ДПП

Объявленное Белым домом введение пошлины в 20% в отношении Тайваньского региона, более высокой, чем пошлины в 15%, введенные в отношении Японии и Южной Кореи, вызвало бурные споры на острове. Местные СМИ даже вышли с заголовками, сравнивающими это с «выжиманием лимона», а интернет-пользователи издевательски называют ставку тарифа «победой» Демократической прогрессивной партии в ее политике низкопоклонства перед США. Другие выражают опасения относительно влияния тарифа на фондовый рынок и конкурентоспособность острова Тайвань.

Расфрендить Индию? 25-процентные пошлины Трампа в отношении Индии наносят сокрушительный удар по важнейшим секторам и повышают расходы американских потребителей

Ожидается, что эти вводимые с 1 августа меры неблагоприятно повлияют на некоторые из основных секторов, обеспечивающих занятость в стране, которые с оптимизмом ожидали более сбалансированного тарифного режима с США. Ранее Трамп называл Индию «королевой пошлин», что, по мнению экспертов и участников рынка, несправедливо, так как не учитывает высокие пошлины на некоторые товары, уже действующие в США. Недавнее решение — которое никак нельзя назвать ожидаемым — наносит сильный удар по многим отраслям, для которых США являются ключевым рынком, ставя вопрос об их выживании.

Повышение пошлин Трампом показывает его обеспокоенность тесными отношениями Бразилии, Китая и России

США закрыли каналы переговоров с Бразилией, чтобы усилить давление на страну, введя пошлины… Цель — надавить на Бразилию, в том числе с использованием политических аргументов, чтобы добиться от нее уступок по вопросам, интересующим американское правительство. Другими словами, это попытка заставить Бразилию согласовывать действия с США. Соединенные Штаты недовольны позицией Бразилии в БРИКС. Бразилия поддерживает отношения с США по вопросам безопасности в Западном полушарии. В то же время она сближается с Китаем и Россией.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов