Мэрия Сочи предупредила о фейках о БПЛА в Telegram-каналах

Власти Сочи заявили о распространении ложной информации об угрозе атак беспилотников в ряде телеграм-каналов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии отметили, что публикации содержат недостоверные сведения, полученные из сомнительных источников. По данным администрации, не исключено, что часть ресурсов управляется из-за рубежа.

В качестве официальных каналов получения данных об угрозе БПЛА в Краснодарском крае рекомендовано использовать мобильное приложение МЧС России, СМС-оповещения от РСЧС, а также официальные аккаунты администрации Сочи, оперштаба Кубани и мэра города Андрея Прошунина.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие, проверять информацию и ориентироваться только на официальные источники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Сочи, раненные в результате атаки беспилотников, начали получать помощь из городского благотворительного фонда «Скорей добрей». В результате налета дронов 24 июля в Адлерском районе погибли две сотрудницы поездной бригады «Ласточки», еще 11 человек пострадали. 3 августа ранение получила одна женщина.

Анна Гречко