На Кубани 5 августа прогнозируют жару и грозы с градом

На территории Кубани 5 июля сохранится жаркая погода, местами по районам с ливнями и грозами . Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе преимущественно без осадков, однако в юго-восточных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Днем воздух прогреется до +29…34°, а на Азовском побережье — до +32°. В горных районах температура опустится до +22°.

В Краснодаре осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность, температура воздуха днем — +31…33°, ветер северо-западный, 5–10 м/с.

На Черноморском побережье — без осадков. Днем температура поднимется до +33°, ветер северный, с порывами до 14 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что река в Туапсинском районе вышла из берегов из-за ливней. Сигнал о подтоплении поступил 3 августа в 09:20 по мск после выпадения обильных осадков.

Кроме того, в поселке Агой на побережье Черного моря был зафиксирован смерч, разрушивший пляжную инфраструктуру. Ураганный ветер поднял из воды катамаран и выбросил его на берег.

Анна Гречко