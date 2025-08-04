Продажи люксовых автомобилей в России упали на 41% за первое полугодие

С января по июнь 2025 года в России было продано 47 тыс. новых автомобилей премиальных брендов. Это на 41% меньше аналогичного периода 2024 года, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». За тот же период общий российский авторынок сократился лишь на 26%, из-за чего доля люксового сегмента снизилась с 11,1% до 8,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером оставался бренд EXEED с результатом 9,7 тыс. проданных автомобилей, что на 57% меньше прошлогоднего показателя. Второе место занял TANK — 8,2 тыс. машин (-37%). Тройку лидеров замкнула BMW, продавшая 5,3 тыс. авто с падением на 9%. В пятерку самых востребованных также вошли Lixiang (5,1 тыс. штук, -59%) и Mercedes-Benz (3,2 тыс., -6%).

«Автостат» также отметил динамику продаж брендов Voyah и Hongqi. Voyah реализовал 2,8 тыс. автомобилей, потеряв 49% продаж по сравнению с прошлым годом. Hongqi показал рост объема продаж на 5% по сравнению с первым полугодием 2024-го. Марка реализовала 2,7 тыс. машин за тот же период текущего года.

По оценке Минпромторга России, суммарные продажи новых автомобилей в России с января по июль 2025 года составили 742,1 тыс. единиц (-26%). При этом особенно сильно упали продажи грузовиков — на 55%, до 31,4 тыс. единиц.