Продажи новых автомобилей в России за семь месяцев снизились на 26%

За семь месяцев 2025 года в России было продано 742 069 новых машин. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минпромторг. Рынок автомобилей отечественного производства превысил 408 тыс. шт., что на 8% меньше в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем рынка в сегменте легковых автомобилей упал на 24%, до 646 702 шт., легких коммерческих автомобилей — на 19%, 58 006 шт., грузовых автомобилей — на 55%, до 31 430 шт., автобусов — на 52%, до 5 931 шт., уточняется в пресс-релизе министерства. В общей сложности в июле продано 134,5 тыс. новых автомобилей, что на 33% больше результатов предыдущего месяца.

По итогам января-июля доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов год к году. В июле продажи автомобилей, произведенных на территории РФ, выросли на 8%, до 74,8 тыс. шт. При этом импортных автомобилей за месяц было продано 59,7 тыс., что на 33% меньше, чем за июль 2024 года.

В конце июля Росстандарт приостановил допуск на рынок части моделей китайских грузовиков, в том числе Dongfeng DFH4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, Sitrak ZZHS, шасси Foton M4L. По данным «Ъ», это решение затронет около 20 тыс. находящихся на складах непроданных автомобилей. Расчистка рынка может способствовать росту продаж отечественных брендов.

Подробности — в материале «Ъ» «Стоп-сигнал для Китая».