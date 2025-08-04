Семье погибшей в ДТП с поездом жительницы Тутаева выплатят 1 млн рублей

Семье погибшей жительницы Тутаева правительство Ярославской области выплатит 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Жительница Тутаева погибла в аварии пассажирского автобуса и поезда в Ленинградской области 4 августа. По информации правоохранителей, водитель автобуса, который вез паломников в Александро-Свирский монастырь, выехал на жд-переезд перегона Олонец — Лодейное Поле перед приближающимся поездом. Столкновения избежать не удалось, в аварии погибла жительница Тутаева Ольга Лапшина.

«От Правительства региона направим семье выплату в размере миллиона рублей. Поможет и администрация Тутаевского округа. Всего в больницы Ленинградской области доставлены 14 человек. Им оказывается вся необходимая помощь, министерство здравоохранения региона находится на связи с коллегами»,— сообщил господин Евраев.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.

Алла Чижова