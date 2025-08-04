Внутренний турпоток в России вырос на 6,5% за январь–май

Внутри России было совершено более 32 млн турпоездок за январь–май 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год показатель вырос на 6,5%. Об это сообщил «РИА Новости» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В России вместе с тем сокращаются темпы роста въездного туризма. Летом прирост замедлился в четыре раза относительно весны. Число иностранных туристов за январь–июль снизилось на 10% год к году. По данным «Ъ», результаты значительно уступают ожиданиям турбизнеса.

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