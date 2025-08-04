Установлен владелец автобуса, попавшего в ДТП с поездом в Ленобласти

Пассажирский автобус с паломниками, который 4 августа попал в аварию с поездом, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Ярославля. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Напомним, что 4 августа паломники из Ярославской области ехали на автобусе одной из транспортных компаний в Александро-Свирский монастырь. Поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния.

По информации следователей, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на жд-переезд перегона Олонец — Лодейное Поле перед приближающимся поездом. Столкновения избежать не удалось, в аварии погибла жительница Тутаева Ольга Лапшина.

По факту ДТП проверку организовала прокуратура Ярославской области. Надзорное ведомство сообщает, что у владельца автобуса есть лицензия на перевозку пассажиров и багажа.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок, а также лицензионных требований, включая вопросы своевременности проведения технических осмотров транспортного средства, а также прохождения водителем предрейсовых и послерейсовых осмотров»,— сообщили в прокуратуре.

«Ъ» сообщал, что из-за произошедшей аварии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожной перевозки (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Алла Чижова