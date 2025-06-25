Росприроднадзор потребовал с ДСК ущерб за свалку в Воронеже

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало с ООО СЗ «Домостроительный комбинат» (юрлицо группы «Домостроительный комбинат»; ДСК; основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) ущерб от свалки в Воронеже в размере 2,7 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент свалки на улице Острогожской в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Фрагмент свалки на улице Острогожской в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

В случае отказа от добровольного возмещения вреда почвам Росприроднадзор планирует обратиться в суд.

Специалисты ведомства провели выездную проверку на участке на улице Острогожской после публикаций в СМИ о несанкционированном размещении мусора. Они обнаружили свалку отходов грунта, строительные отходы и скопления твердых коммунальных отходов на площади 4,2 тыс. кв. м.

С 2013 года ДСК строит в микрорайоне Шилово на улице Острогожской жилой квартал «Ласточкино». Всего в собственности компании 170 га, неиспользуемые земли — в аренде на 49 лет. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в «Ласточкино» в эксплуатацию введены 28 домов, еще семь строятся: три их них планируют сдать в 2025 году, три — в 2026-м, один — в 2027-м.

В марте Госжилинспекция Воронежской области наказала сотрудника близкого ДСК ООО «Энергосетевая компания» за слишком долгое отключение воды в 80 МКД микрорайона Шилово.

Алина Морозова