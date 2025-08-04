Президент Литвы поручил главе Минфина временно возглавить правительство

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил министра финансов Римантаса Шаджиуса главой временного правительства после того, как кабмин страны ушел в отставку. Об этом сообщает агентство BNS. Министр финансов будет исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Согласно конституции Литвы, после отставки премьер-министра правительство должно сложить полномочия. После этого президент в течение 15 дней должен представить кандидатуру нового премьер-министра на утверждение парламента.

По данным Литовского национального радио и телевидения, правящая Социал-демократическая партия может принять решение о кандидате на пост премьера на заседании в среду.

Ранее правительство Литвы сообщило президенту страны о сложении полномочий. Решение об этом кабмин принял на специальном заседании, которое было созвано после известий об отставке премьера Гинтаутаса Палуцкаса. В соответствии со статьей 9 закона о правительстве, кабмин Литвы должен был сложить полномочия после отставки премьер-министра.

31 июля президент Гитанас Науседа объявил, что премьер Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку и покидает пост председателя Социал-демократической партии. О решении было объявлено в разгар скандала, который разгорелся вокруг премьера из-за серии обличающих материалов в СМИ: главу правительства заподозрили в использовании своих полномочий в целях развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам господин Палуцкас вину не признал, а свой уход мотивировал стремлением не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьер Литвы простился со своим креслом ради семьи».

Анастасия Домбицкая