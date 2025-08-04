Шестерых работников Иркутского авиазавода обвинили в халатности из-за крушения Су-30

Суд отправил под подписку о невыезде шестерых работников Иркутского авиационного завода. Они проходят обвиняемыми по делу о крушении истребителя Су-30 в Иркутске в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР.

Фигурантам вменяют превышение должностных полномочий и халатность. Ранее глава Восточного МСУТ Алексей Александров рассказал, что экипаж истребителя задохнулся, что и стало причиной катастрофой. Правоохранители выяснили, что пилотам поступал азот из бортовой кислородной системы самолета. Предварительно, работники завода нарушили процедуру стравливания азота перед зарядкой кислородом.

Господин Александров отметил, что длительность расследования обусловлена сложными экспертизами и допросами свидетелей из ряда регионов России. Мероприятия по делу продолжаются до сих пор.

Никита Черненко